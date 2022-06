Aménagement : terrasse en bois

Les architectes d'intérieur de Burobonus sont à l'origine de la rénovation du pavillon parisien datant des années 40 proposant à la vue cette cour intérieure. Ainsi, la création de cette terrasse intérieure de style minimaliste faisait partie du projet et voici le résultat : un écrin de verdure au sein d'un espace intérieur. C'est une atmosphère paisible qui nous accueille ici. L'arbre placé de façon central et le mur végétal ainsi que le revêtement au sol en bois naturel sont en parfaite harmonie et crée ensemble un cadre naturel des plus propices à la relaxation.