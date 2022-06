7 Idées Fantastiques pour les Petites Salles de Bains sans fenêtre!

Les couleurs vives sont très intéressantes dans des salles de bains au mur blanc. En effet le blanc et les tons crème, font paraître la pièce plus grande et donc plus accueillante: vous pouvez utiliser un bon éclairage et de grands miroirs, pour amplifier cet effet. Un peu de bois dans la pièce de sorte pour qu'elle ne soit pas trop sombre, et pour apporter un peu de vie dans la salle!