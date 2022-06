15 Fantastiques Portes Principales!!!

L'acier est plus résistant que la fibre de verre ou le bois. Malgré que ce métal offre une meilleure sécurité à l'entrée de la maison, il reste quand même le plus sensible au phénomène. Les portes en acier sont le meilleur moyen pour empêcher le passage des intrus, car ils sont équipés de serrures de haute qualité, et des bars qui sont pratiquement indestructibles.