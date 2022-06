Une Maison Minimaliste avec beaucoup de frime!

De l'extérieur, nous pouvons voir à quel point cette maison est incroyablement élégante et moderne. Avec une façade blanche simple et une abondance de verre, nous constatons à partir de l'extérieur, une bonne répartition des espaces dans la maison, avec des échangeurs qui permettent de délimiter parfaitement les différentes pièces. Les ouvertures vitrées permettent à la lumière naturelle de bien imprégner l'intérieur pour créer un look élégant et aéré.

Nous pouvons voir comment la maison se prolonge sur deux niveaux, avec les différentes sections qui s'alignent bien les unes sur les autres, pour créer une forme géométrique àgréable dans le paysage..