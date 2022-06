Choisir sa table de chevet

Dans cette chambre à coucher inspirée par le Japon, c’est une ambiance à la fois discrète et fonctionnelle, organisée autour du blanc pour le rangement, et des touches de couleurs pour la décoration. Aussi, choisir une table de chevet pour cet environnement devait retenir les mêmes contraintes : apporter du rangement, un plateau pour déposer la lampe d’appoint, et miser sur le blanc. C’est chose faite avec cette table circulaire comportant deux zones où dissimuler livres et petits accessoires. Une table esthétique et fonctionnelle, mais qui sait se faire oublier.