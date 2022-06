Un appartement de 80m2 divisé de façon très intelligente

L’espace de la salle à manger est très grand et pourrait même incorporer un espace de bureau. Elle est complètement ouverte sur la cuisine et à demi ouverte sur le salon, comme nous l’avions vu plus tôt. Elle permet une grande fluidité et un passage de la cuisine directement au salon. Ici aussi les couleurs sont simples. Seul le bois rappelle le jaune du salon.