Un Studio Parisien de 22m² Ultra Douillet.!!

Pour rejoindre la chambre en mezzanine, on emprunte des escaliers ouverts afin de laisser passer la lumière. Le mur adjacent, qui abrite un conduit de cheminée, a été équipé d’étagères afin de recevoir livres et bibelots. Le sol sous l’escalier est formé d’une estrade qui accueille trois larges tiroirs de rangement et sert également de meuble pour la télévision et d'assise supplémentaire grâce aux coussins. En arrivant à l’étage, on trouve un dressing conçu sur mesure et dans les tons gris clairs, comme le mur, afin de se fondre dans le décor tout en apportant le rangement nécessaire.