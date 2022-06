Personnaliser une location meublée

Le grand avantage avec les rideaux, c’est qu’ils créent l’ambiance et on les change aisément. Mieux, ils camouflent les fenêtres vieillottes ou en PVC. Vous pouvez donc décrocher les anciens et en poser de nouveaux. L'essentiel étant de les conserver à l'abri de l'humidité pour pouvoir les raccrocher quand on s'en va. De même dans la salle de bain, celui de la douche suffit à réveiller une salle d’eau un peu banale, et ce à peu de frais. On n’hésite pas à s’amuser avec des rideaux à motifs ou tendance tie and dye comme ici. Une bonne manière d’apporter de la couleur dans le logement !