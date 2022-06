6 Idées DIY pour une Déco Shabby Chic

Dans un décor blanc, rehaussé par quelques pointes de couleurs amenées par les bouquets de fleurs et les tapis aux imprimés graphiques intéressants, est disposée cette grande table de style vintage qui est somme toute parfaite pour une salle à manger spacieuse. Afin de recréer ce type de mobilier sois-même à partir d'un meuble qui ne nous convient plus, un simple pot de peinture et du papier de verre suffisent ! Il faut dans un premier temps retirer la patine, et donc poncer le bois afin d'appliquer la peinture de façon désordonnée, sans se soucier d'avoir des finitions et un résultat parfaits. L'effet recherché est l'usure, ne soyez donc pas trop méticuleux !