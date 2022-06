Les erreurs à éviter en déco pour les petites salles de bains

Le carrelage n'est pas réserve seulement à l'espace de douche. Ajoutez en sur le sol et sur les murs pour un look plus accrocheur. L'entretien de votre salle de bains sera par ailleurs plus facile.

Le carrelage a aussi l'avantage de donner un effet plus luxueux à une pièce. Ce qui est un moyen sûr de rendre une petite pièce plus intéressante.