Coffre de Rangement : meubles versatiles pour n'importe quelle pièce!

On passe à un coffre plus grand et plus décalé en terme de design. Très moderne et géométrique, ce coffre de rangement est absolument magnifique et intéressant par sa conception qui lui permet d'accueillir de plus petits coffres, soit à ses côtés ou en son intérieur. Son contour blanc et son intérieur aux couleurs pastel s'intégrera parfaitement dans un intérieur contemporain aux couleurs douces. Ici, l'avantage est de pouvoir disposer les petits coffres comme bon nous semble afin de créer un espace de rangement fonctionnel et esthétique. Très original!