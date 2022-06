13 cuisines chics auxquelles vous n'allez pas pouvoir résister !

Vous l'avez compris le mariage des styles industriels et rustiques fait fureur… Et regardez donc cette superbe cuisine ! Elle en est l'exemple ! Avec son carrelage façon métro, sa hauteur de plafond qui permet la suspension d'étagères et de placards, cette cuisine se distingue par son look bohème et par son aménagement qui ne laisse rien au hasard.

Le plus ? Sa table de pique-nique dans la salle à manger, original et amusant !