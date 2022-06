homify 360°: le Cabanon Cuyès, un projet architectural temporaire

Notre homify 360° du jour est consacré au Cabanon érigé à Cuyès, un quartier de la ville de Dax afin de dynamiser cette partie de la ville. En association avec l’Office Publique de l’habitat, la ville a fait appel à Bruit du Frigo, l’Agence d’architecture et d’urbanisme Traverses et l’agence de paysage Trouillot et Hermel afin de travailler sur ce projet de requalification des espaces publics en invitant les habitants à la réflexion à ce sujet dans le cadre d'une démarche participative.