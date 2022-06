Une salle de bain extraordinaire pour une maison moderne

Si on pénètre plus avant dans cette pièce, on en croit à peine nos yeux : la baignoire est intégrée à ce meuble en mosaïque noire, et le tout est placé sous des fenêtres de toit, qui permettent de faire entrer la lumière. Si l'envie vous prend de prendre un bain une fois la nuit tombée, vous pourrez donc admirer les étoiles. Une salle de bain de rêve en somme. Et si cette pièce vous a plu, venez en découvrir dix autres au look aussi design.