Un fabuleux logement tout en finesse

Quels sont les ingrédients pour avoir une maison parfaite, dans laquelle on se sent bien ? Pour beaucoup d'entre nous, la maison parfaite doit être un mélange réussi entre un design moderne, un espace de vie fonctionnel et un vrai confort au quotidien. C'est exactement ce que souhaitaient avoir les clients des experts d'Arquilab, à São Paulo. Dans leur logement, ce sont les couleurs naturelles, les meubles modernes et les détails raffinés qui font toute la saveur de leur habitation, à la fois moderne et fonctionnelle.