Cette petite maison est le rêve de ceux qui ne supportent pas la vie dans un appartement

Il y a des gens qui ne rentrent pas dans un appartement. Certaines personnes ont besoin d'un contact avec la terre, de grands espaces pour cultiver le jardin ou bronzer.

Aujourd'hui , nous vous présentons une petite maison, pleine de chaleur et fonctionnelle, avec de grands espaces ouverts, où chaque partie du jardin est occupée par une végétation luxuriants. La résidence est située à Jundiaí, São Paulo, et a été conçue par les architectes de Studio Vettori , qui décrit avec des lignes simples et des éléments traditionnels un bâtiment élégant, fonctionnel et plaisant, mettant en évidence la simplicité et le style traditionnel de la maison.

Curieux de démêler tous les charmes et surprises de cette maison?Allez voir ci-dessous pour plus de photos et détails sur cette maison familiale d'un étage.