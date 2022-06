Retour vers le futur : tendance vintage années 1950

A l'instar de Marty McFly grimpons à bord de notre machine à remonter le temps afin de résoudre des paradoxes de design ! En avant toute pour les années 50, un voyage éclair, certes mais qui certainement ravira les nostalgiques de la décoration de ces époques fabuleuses. Pénétrons dans un univers où le style est résolument pop, les imprimés colorés et géométriques à souhait et mobilier confortable et d'un moelleux à toute épreuve! Petit rappel du point de vue des matériaux, le vintage est souvent associé au métal, bois mais également aux stratifiées. Quant aux couleurs phares nul n'est besoin de souligner l'importance des pastels ! Le style vintage tire ses sources des créations de designers de génie tels que Serge Mouille, Charlotte Perriand et Jean Prouvé, dignes représentants du design à la française, mais aussi de Nelson, Arne Jacobsen, Eames en dehors de l'hexagone. Pour n'en citer que quelques-uns. Après ce léger aparté, venons-en maintenant à notre sélection de produits vintage qui pourraient sublimer vos pièces à vivre en leur apportant une touche d'antan des plus charmantes. Sélection 100% Française !