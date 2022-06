6 Erreurs que vous devriez éviter dans la Cuisine!

Il faut savoir choisir le support que vous utilisez pour couper les légumes, la viande, ou les autres aliments. Bien que les panneaux de bois soient d'une grande popularité, une plaque en plastique est recommandé en règle. Cela n'a pas, contrairement à la base en bois, des fissures qui peuvent accumuler la saleté et les germes. Notre conseil: utiliser si possible un mélange de sel, de bicarbonate de soude et d'eau, pour un nettoyage approfondi. Votre planche est de nouveau très agréable et propre!