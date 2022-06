3 inspirations pour une même maison familiale

Lors de cette exécution, les maîtres de l'ouvrage voulaient une façade crème et un toit rouge. En outre, des verrières ont été intégrées et les fenêtres ont été agrandies pour être plus basses avec aussi un balcon et porte-fenêtre. De plus, à droite et à gauche de l'entrée apparaissent des colonnes étroites. Ainsi la maison reçoit un caractère tout à fait autre et une note individuelle.