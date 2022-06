Design géométrique : meubles en bois massif

Little Vienna est une superbe table basse dont les formes nous évoquent les lignes épurées du style scandinave mais qui s'inspire de la tradition du café viennois. Ces endroits paisibles de renommée mondiale qui charment par leurs saveurs, leurs cafés et arômes qui s'échappent, les journaux disponibles ou encore les savoureuses pâtisseries à déguster. Cette table basse fonctionnelle rend donc hommage à cette tradition grâce à ses formes et compartiments qui permettent de déposer en plus de vos boissons, vos livres et autres. Le designer Antoine Goulet est l'auteur de cette charmante création.