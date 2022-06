Une cuisine bien équipée pour se préparer des bons petits plats!

Une cuisine bien équipée est un must pour se préparer des bons petits plats et pour prendre plaisir à cuisiner ! Ainsi, l'espace de travail doit être clair et bien structuré qu'il soit traditionnel ou disposer sur un îlot central qui peut vite devenir le cœur de la maison. Afin d'aménager une cuisine de façon optimale, il faut absolument concevoir trois espaces distincts que sont les espaces de rangement, le poste de cuisson et l'évier. Une zone froide, une zone chaude et une zone de lavage qui bien que distinctes doivent être proches afin de faciliter vos mouvements dans votre cuisine. L’îlot central permet généralement l'ajour d'une quatrième zone, un espace de détente favorisant les discussions avec ses invités entre la découpe des légumes ou la préparation du dessert ! Ainsi, dans ce livre d'idées, nous vous proposons des exemples de plans de travail de cuisines fonctionnelles et designs.