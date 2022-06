L'élégante maison d'une famille très chanceuse !

Moderne, fonctionnelle et spacieuse, la cuisine se distingue par son ouverture sur la salle à manger. Une option d'aménagement de plus en plus populaire dans les maisons contemporaines. Et pour cause elle facilite le déplacement des plats et la circulation des personnes, tandis que le plan de travail permet de faire office de bar pour l'apéritif et de séparation entre les deux espaces (afin de ne pas gâcher la surprise du plat du jour !)