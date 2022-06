Derrière la façade : 5 maisons nous montrent leurs cuisines

Entrons dans la cuisine, qui est sans pareil! Comme avec la façade, il y a aussi un mélange remarquable de matériaux. La pierre noire sur l'îlot de cuisine, les portes en bois et les appareils et accessoires de cuisine en acier inoxydable… Cette conception de la cuisine démontre un goût certain et un sens aigu du style. Le tout est couronné par l'éclairage de plafond indirect, qui pénètre à travers les poutres en bois.