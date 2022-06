Amour de Cuisine : 10 Exemples Exceptionnels!

Il semble compliqué de trouver un adjectif pour qualifier cette pièce tellement elle associe plusieurs mondes. En effet, on observe premièrement le style moderne créé par les appareils électroménager, et une hôte originale de forme arrondie.

Enfin, on observe le style rustique avec la table en bois et le cadre bois au dessus du plan de travail. On observe également des tabourets originaux transparents.

Les accessoires et les plantes de la maison viennent parfaire l’équilibre de la pièce et projètent un sentiment de bien-être certain.