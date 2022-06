Je veux du bleu!

S’il est un endroit où l’on n’attend pas vraiment le bleu, c’est en cuisine ! Pourtant, nos trois exemples vont vous montrer comment il peut réveiller vos matins ou adoucir vos soirées. Dans cette première cuisine, le bleu est utilisé en contraste avec le blanc. Les deux couleurs sont très pures : un vrai blanc couplé à un bleu franc. Cette cuisine est hors du commun par le jeu de couleurs, mais aussi par le jeu de styles : le mobilier fixe, la large hôte et l’électroménager sont de style classique – on remarquera notamment les finitions dorées des poignées des fours – et de couleur blanche, le plan de travail est d’un gris anthracite soutenu et légèrement brillant plus contemporain, l’espace repas se compose d’un îlot central et de chaises Eames au design moderne, l’un des murs est quant à lui revêtu d’un peinture spéciale permettant de l’utiliser comme un large tableau noir, quant au carrelage mural, il se compose d’un partie blanche brillante et de frises d’azulejos ! Enfin, les volets intérieurs sont peints dans un bleu franc, très vitaminé ! Ambiance fraiche et dynamisante dans une pièce claire mais non aseptisée.