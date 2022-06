La maison Fata Morgana

Les grandes baies vitrées qui encerclent la maison permettent d'illuminer l'intérieur à tout moment de la journée. Cette luminosité influence aussi la qualité de vie des occupants. Le soleil et la chaleur favorise un rythme de vie plus sain.

Le sol en bois massif sombre donne une qualité luxueuse à la salle à manger. Cet intérieur très contemporain est entièrement ouvert d'une pièce à l'autre et aéré. Le contraste entre le bois de la salle à manger et le blanc éclatant du salon est une réussite. Il en ressort une ambiance chic et personnelle.