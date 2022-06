La transformation spectaculaire d'un petit jardin

Il est plus facile de négliger l'entretien de son jardin lorsqu'il est petit. Pourtant, planter quelques arbres et les laisser pousser ne suffit pas à créer un environnement extérieur à la fois convivial et relaxant. De plus, un jardin fait partie à part entière de votre maison, si il est négligé, cela a un impact sur l'esthétique complète de votre maison.

Dans ce livre d'idées, homify vous présente un projet de transformation de jardin qui devrait susciter votre curiosité. Avec un jardinage méticuleux et grâce à l'aide de paysagistes professionnels, un jardin débraillé a été transformé en un lieu de repos et de détente. Découvrez tout de suite l'évolution de ce projet.