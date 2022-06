10 Idées de Séparation pour Votre Chambre à Coucher

Si vous n'avez pas assez d'espace pour construire un mur, mais souhaitez séparer votre lit visuellement du reste de la pièce, vous avez l'option très charmante d'opter pour un lit à baldaquin. Vous pouvez choisir entre des matériaux légers, presque transparents pour un look romantique et discret ou choisir des rideaux un peu plus épais qui vous isoleront davantage du reste de la pièce.