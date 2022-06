Cette élégante villa va vous en mettre plein la vue !

Pour finir, jetons un coup d’œil à la structure du toit. Conçu en bois, le toit dispose donc d'une solide construction non seulement naturelle mais aussi fait d'une matière première renouvelable. Un parti pris en or pour ceux qui veulent isoler leur maison de la chaleur et du froid d'une manière écologique et responsable.

Et pour découvrir plus de projets de construction et de rénovation de nos talentueux experts, consultez donc cet article :

- De vieille ferme à luxueuse villa !