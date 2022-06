13 idées de placards design idéales pour les petits espaces !

Afin d'éviter que votre maison n'est l'air plus petite qu'elle ne l'est en réalité, pourquoi ne pas opter pour des parois en verre plutôt que pour des murs opaques.

Les portes de verres de votre placard donneront ainsi une sensation de continuité visuelle et s'illustrent comme une excellente technique pour agrandir l'espace. De plus, vos vêtements serviront eux-mêmes de décoration et vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas ranger !