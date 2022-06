10 Atouts de Charme qu'apporte une Cuisine Ancienne

On remarque de nos jours un intéressant mélange des styles, et ce non pas seulement dans la cuisine, mais dans toute la maison, et même en extérieur : mélange de matériaux ultra modernes avec du bois, meubles contemporains illuminés par des lampes vintage, etc. On assiste ici à une nouvelle occurrence de ce merveilleux mariage du moderne et du rustique, et ce d'une façon tout à fait intéressante : c'est l'agencement de la pièce qui apporte de la modernité à un espace aux meubles rustiques.

Tous les ingrédients de la cuisine ancienne sont là : table et chaises traditionnelles en bois, plafond aux poutres apparentes, meuble de rangement des verres, etc. Cependant, ces éléments sont modernisés par leur emplacement et par l'agencement de la pièce qui offre une séparation entre espace préparation et espace repas . Le bar en bois sépare la table du plan de travail et donne une atmosphère plus détendue et aérée. L'avantage de cette pièce : la luminosité apportée par la très grande ouverture sur la gauche, tamisée à merveille par le rideau transparent.