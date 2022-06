Une maison moderne comme un oasis de calme

Dans cette maison, le passage entre l'intérieur et l’extérieur s’effectue sans entraves, sans blocages. Ni la qualité des meubles qui ont été choisis pour les deux domaines, ni le revêtement de sol ne déterminent la différence entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs. L’unique utilisation et le temps rendent cette différence sensible. Ainsi la terrasse donne sur le deuxième salon et s’il y a des températures plus froides on peut profiter de la chaleur des intérieurs en regardant dehors, les murs séparant sont à peine perceptibles et on a le sentiment de se trouver dans une seule pièce au milieu du jardin.