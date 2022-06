Bar privé : faites la fête autrement !

Vous avez un grand sous-sol et vous ne savez pas exactement quoi en faire ? Et pourquoi pas créer votre propre bar, à la maison ! On gommera les idées des bars des années 80, avec leurs jeux d’arcade et leurs boiseries, pour penser à un concept plus frais, élégant et moderne. Pas besoin de scène, à moins que vous ne pensiez accueillir des groupes de musique, optez plutôt pour un décoration type cocktail bar. Tellement chic !