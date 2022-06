Avant et après : une maison en bois sur la Turmberg, le mont emblématique de Durlach

Cette photo de la villa a été prise peu avant sa rénovation en 2011. L'arrière de la maison n'est pas des plus contemporains comme vous pouvez le constater. La propriété semble avoir été plongée dans un profond sommeil car la nature semble avoir repris ses droits. La villa est en effet envahie par les buissons, les arbres et les mûres sauvages. L'accès n'est possible que par l'avant de la maison.