10 maisons coup de cœur sélectionnées pour vous !

De loin cette maison semble normale, presque banale, mais si vous vous rapprochez vous constaterez qu'elle dispose d'une façade avec un effet patchwork avec ses murs blancs, ses poutres apparentes et ses grandes fenêtres !

Le plus ? Son adorable petit balcon et sa grande terrasse… Et pour en savoir plus sur cette maison, rendez-vous par ici ! Il s'agit d'un article qui détaille l'architecture et la construction de cette superbe demeure !