Une maison simplement spectaculaire

Direction Queretaro au Mexique pour vous présenter le projet de nos experts architectes de l'atelier d'architecture APARQUITECTOS. Une superbe maison moderne à la volumétrie incroyable.

Cette villa qui comptabilise 341 mètres carrés, combine des matières telles que le bois, le béton et le verre dans une esthétique à la fois contemporaine et originale… On vous fait visiter sans plus tarder !