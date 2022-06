Prête en 45 jours, voici une maison préfabriquée de 65m² qui ne manque de rien

Qui croit qu'il est possible de construire une maison en moins de deux mois? Aujourd'hui, nous vous présentons un préfabriqué qui a pris 45 jours pour être terminé. Le projet a été développé par les constructeurs de MAPOUT ils l'nommés comme Casa 2020 . La raison d'un tel nom? Le bureau d'architecte a déjà ses yeux sur le le Congrès d'Architectes du monde en 2020 . L'événement aura lieu à Rio de Janeiro et vise à évaluer le rôle de l'architecture dans le monde contemporain en juxtaposition avec la finitude de la planète, à la recherche de la durabilité.

Par conséquent, il est nécessaire pour le bâtiment de réduire son impact sur l'environnement. Les points de travail sur le projet ont été l'efficacité énergétique via la haute qualité des matériaux. Ce fut la première fois que le cabinet a mis en place et testé un système de construction développé par eux. Si vous avez des doutes sur l'efficacité d'un bâtiment de ce type, sachez que le choix d' une maison préfabriquée présente de nombreux avantages. En plus de la variété des projets qui peuvent être personnalisés et modifiés, la diversité des matériaux est également un point positif. Il y a des options en acier, bois, béton, matériaux en plastique et conteneurs. Dans ce livre d'idées, nous allons voir une maison qui parie sur la maçonnerie et qui vous emmènera faire un tour dans le futur.

L'équipe d'Homify France a contacté la société responsable du projet - MAPOUT - pour une estimation du prix. Notez qu'il existe de nombreux facteurs qui peuvent influer sur le coût final et qui sont impossibles à prévoir, chaque cas étant différent. Parmi eux, le transport, la fondation et la finition. En première approximation, le projet peut toutefois être évaluée à partir de 1200 € / 1500 € par mètre carré. Si vous avez un terrain n'hésitez pas à contacter MAPOUT via email madrid@mapout.pro .