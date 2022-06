6 Plafonds en bois pour tous les goûts

Lorsqu'on pense bois et plafond, on visualise souvent des poutres anciennes et donc du relief. Cependant, dans cette salle à manger moderne et lumineuse, c'est un plafond lisse et design que l'on découvre. Il forme un contraste réussi avec le gris design des murs et apporte à cet espace de convivialité une chaleur qui lui sied bien.