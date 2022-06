7 idées extraordinaires pour bien décorer votre intérieur avec du bois

Pendant longtemps, le bois et la salle de bain n'ont pas fait bon ménage. Mais les temps changent. Aujourd'hui, le bois est très souvent utilisé dans cette pièce, à laquelle il peut alors donner un charme rustique tout à fait charmant. Ici, l'alliance des mosaïques et du verre avec le bois confère à cette pièce un look à la fois moderne et chaleureux qui la rend à la fois originale et fonctionnelle.