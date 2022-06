Une maison de 120m² qui satisfera les trentenaires et leurs 3 enfants

Les maisons familiales sont parfois peu pratiques et peu pratiques pour les enfants. Heureusement les architectes de la nouvelle génération pensent de plus en plus aux besoins des plus jeunes et de leur famille. Ils construisent des maisons modernes plus adaptées à la vie de famille, à ses exigences comme à ses envies, et parfois même ses rêves les plus fous !

C’est un peu le cas de cette maison que nous vous présentons aujourd’hui. Construite dans une ville japonaise, cette maison familiale a non seulement tout le confort de la vie moderne, mais elle réserve aussi beaucoup de surprises qui plairont sans aucun doute aux enfants. Elle est assez réduite en surface, mais elle semble pourtant très grande et elle convient très bien à une famille nombreuse. Curieux ? C’est parti pour la visite !