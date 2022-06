Accessoires de salle de bains glamour

Distributeurs de savon, de papier toilette, gobelet pour brosse à dent, boîtes, miroirs, bouteilles, flacons j’en passe et des meilleurs : nos salles de bains sont peuplées d’accessoires utiles nous aidant à conserver un semblant d’ordre, à gagner du temps et à être organisé. Cependant, rien n’empêche que ces petits objets soient à la fois pratiques et fonctionnels ! Le superbe catalogue de Sweets & Spices nous prouve que l’on peut accessoiriser avec chic, élégance et raffinement.