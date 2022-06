10 Meubles Modulables Do It Yourself!

Rien ne se créé, rien ne se perd : Tout se transforme !

Vous l'aurez compris : la Récup' c'est tendance ! On rafistole et valorise ces vieilles choses délaissées pour en faire des objets uniques, utiles, qui raviront vos intérieurs ! En tous cas, l’entreprise GDS Original Design, elle, l'a bien compris et vous propose ici une sélection de créations de mobiliers ou accessoires sur mesure. Ouvrez grands vos yeux : c'est le festival des formes, des couleurs et des matières pour un effet Brut Design : classe et sophistiqué !

Alors place à l'art du détournement…