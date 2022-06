Petite Cuisine: 10 Conceptions Très Ingénieuses

Un petit appartement équivaut souvent à une petite cuisine. Mais c’est souvent vrai également dans la plupart des maisons que l’on achète déjà construites car l’espace dédié aux cuisines est généralement réduit au profit des autres pièces à vivre de la maison. Or, on se rend vite compte que la cuisine est l’une des pièces les plus naturellement conviviales d’une habitation et qu’elle se doit donc d’être accueillante même si elle est petite. Le défi s’en trouve bien sûr plus « relevé ». Pourtant, nous allons voir dans ce livre d’idées que quelques astuces ingénieuses peuvent être utiles pour faire d’une petite cuisine un lieu agréable, pratique et convivial. Petite cuisine en L, rectangulaires, carrés, ouvertes ou fermées, il y a une solution à tout!