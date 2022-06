Mobilier pour une chambre d'enfant

Quoi de plus mignon qu'une lampe avec de grandes oreilles ?! The rabbit ou le lapin en français est une lampe qui égayera l'imaginaire et stimulera l'imagination de vos enfants. A travers les yeux, le nez et la bouche de ce charmant lapin se diffuse la lumière. Cette œuvre est signée Danaë Alifat de l’entreprise Design-Danaë.