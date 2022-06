La Porte Coulissante ou comment Gagner de l'Espace?

Une autre porte coulissante pour un petit appartement. Entre salon et cuisine, cette porte coulissante, escamotable à l’intérieur du mur, porte le signe de travail de création de VITRAIL ARCHITECTURE ( Artistes et artisans à Béziers ): un verre blanc, aux graphismes énigmatiques qui s’inscrivent dans le verre moulé à chaud. Mais surtout ce ton de nacre et d’aube qui se teinte tour à tour d’un nuage qui passe, d’un rayon du couchant ou de la flamme d’un feu de bois.Entre le froid des reflets métalliques et la chaleur de l’or, le verre s’anime d’un mouvement sans repos qui, joint au jeu de cache-cache du coulissant, fait de cette porte un objet dynamique au cœur de la maison.