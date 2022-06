Comment Bien Choisir le Plan de sa Maison Contemporaine?

Échouée sur les berges de l’estuaire, à la rencontre des eaux douces et des marées montantes, la maison contemporaine de LODE ARCHITECTURE de Paris, cultive les antinomies. Alternativement refuge et lieu de réception, espace intimiste ou cadre festif, elle est animée de courants inverses, et oscille au gré des humeurs et des cycles naturels.

En découvrant le plan de cette maison contemporaine, on aperçoit d’abord un volume suspendu au-dessus du terrain. En-dessous, à la faveur du pli d’un mur de soutènement, un espace se forme en creux. La vie s’y organise autour du foyer, de l’escalier, et d’un îlot pour cuisiner. Tout autour, le plancher de l’étage cadre des vues panoramiques sur le sous-bois, et au-delà la rivière. Des puits de jour ouverts à travers le niveau supérieur convoquent le ciel dans ce paysage recomposé. Au sol, la pierre file, les angles vitrés s’effacent.