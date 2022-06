Un espace de stockage de 28m² transformé en appartement moderne

Voici la cuisine. Les tonalités de gris et de beige transfèrent une ambiance chic et moderne à cet intérieur. Un bar permet de s'asseoir et de déguster les repas avec une vue sur la cuisine moderne et sans encombrer l'espace. Dans un petit espace, l'éclairage compte énormément. Ici, la cuisine est équipée de 3 types d'éclairages différents. Tous sont élégants et ont un but précis.