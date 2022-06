Une maison de ville moderne avec un paradis extérieur

Et voilà une vue de la maison côté rue. On voit bien ici que l'on se trouve dans un environnement vraiment urbain, en pleine ville. À l'origine, ce projet se situe donc dans une maison de trois étages, dont l'extérieur est assez simple et modeste et qui se trouve dans un environnement urbain où la vie citadine pulse. Venez à présent découvrir l'incroyable espace intérieur qui se cache derrière cette façade sans prétentions.