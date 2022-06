Une maison sortie tout droit d‘un film de science-fiction!

Si vous pensez que vous avez tout vu, attendez de voir cette maison en Pologne. Une résidence qui semble avoir été construite pour les scènes d'un film, la première chose qui vient à l'esprit sont les films d'Austin Powers. Comme les décors ce film, cette maison est remarquable pour ses vastes et élégants intérieurs, complètement extravagante et semble appartenir à un autre temps ou même une autre planète. Mais elle pourrait aussi être un excellent décor pour un film de science-fiction ou fantastique en raison de quelques détails à l'entrée et dans la salle de bain que vous verrez dans les images ci-dessous.

Une maison spectaculaire conçue par le duo d'architectes Zbigniew Tomaszczyk et Irena à la périphérie de Varsovie. Entourée par une forêt et entièrement recouverte de pierre afin de se fondre dans son environnement naturel et avec ses formes et volumes impressionnants, nous sommes sûrs que vous allez l'adorer!