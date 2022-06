Une maison absolument incroyable: large de 6m50

La propriété présentée dans ce livre d'idées est absolument exceptionnelle. Elle s'appelle la Casa Desnuda. C'est une maison mexicaine qui a la particularité de ne mesurer que 6,5 mètres de large. C'est l'une des maisons les plus minces et élégantes jamais conçue. Son intérieur est décoré dans un style industriel chic et s'élève sur trois niveaux. À la fois intrigante et unique, cette propriété hautement moderne surprend aussi par son audace et son ingéniosité.

Cette maison cache aussi un arrangement de plantes vertes et une piscine vraiment splendide. Découvrez sans plus attendre cet intérieur hors du commun.